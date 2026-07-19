Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας τον Ραφαέλ Κολινιό με 2-1 σετ κατέκτησε τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ, φθάνοντας στους 13 στην καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να περιμένει 17 σχεδόν μήνες για να πανηγυρίσει τίτλο στο tour, το κατάφερε στα χωμάτινα γήπεδα στο Γκστάαντ της Ελβετίας, νικώντας στον τελικό τον Βέλγο, Ραφαέλ Κολινιό με 6-4, 6-7(3), 6-3.



Ο 27χρονος Έλληνας παίκτης πανηγύρισε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, 8ο σε 250 WTA και πρώτο μετά την 1η Μαρτίου 2025, όταν νικούσε τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ στον τελικό στο 500άρι στο Ντουμπάι.

Δύο στα δύο break και προβάδισμα

Οι φιναλίστ διατήρησαν το σερβίς τους στα δύο πρώτα servise games (2-2). Αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς απέφυγε τον πρώτο κίνδυνο break, κάνοντας το 3-2.

Και όχι μόνο αυτό, στο 6ο game προηγήθηκε 15-40 και στην πρώτη δική του ευκαιρία έφθασε στο break για το 4-2. Ο Κολινιό απάντησε αμέσως με το πρώτο δικό του break (4-3) και διατηρώντας το σερβίς του ισοφάρισε σε 4-4.

Όμως ο Τσιτσιπάς είχε αντίδραση, προηγήθηκε με 5-4, βρέθηκε με διπλό set point (15-40) και στην πρώτη ευκαιρία, κατέκτησε με break το σετ (6-4).

Χαμένο tie break και 1-1

O Μολινιό ξεκίνησε με break στο 2ο σετ και με ευκολία έκανε το 2-0. Ο Τσιτσιπάς μείωσε με love game, στο 5ο game μετά το 40-40, με winner και άσο, έφθασε στο 3-2. Μάλιστα βρήκε το break στο επόμενο game, ισοφαρίζοντας σε 3-3, με τον 27χρονο Έλληνα να παίρνει το προβάδισμα με 4-3.

Ο Τσιτσιπάς σπατάλησε break point στο 8o game (4-4), έστειλε ξανά την πίεση στον αντίπαλό του (5-4). Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 0-30 στο 10ο game, όμως ο Κολινιό με ψυχραιμία βγήκε από τη δύσκολη θέση.

Με love game o Τσιτσιπάς εξασφάλισε μίνιμουμ το tie break (6-5) και ο Κολινιό με τον ίδιο τρόπο έστειλε το σετ στην έξτρα διαδικασία. Σε αυτή ο Βέλγος ξεκίνησε με mini breaκ (1-0), προηγήθηκε 3-0, ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 3-2, όμως ξέφυγε με 5-2, έφθασε σε τριπλό set point και κατέκτησε το σετ με 7-6(3).

Με 12 σερί πόντους έβαλε τις βάσεις τίτλου

Ο Τσιτσιπάς με love game ισοφάρισε 1-1 στο ξεκίνημα του 3ου σετ. Στο 3ο game o Έλληνας παίκτης πέταξε τέσσερις ευκαιρίες για break (2-1), και με νέο love game ισοφάρισε σε 2-2.

Ό,τι δεν πέτυχε στο 3ο game, το κατάφερε στο 5o ο Τσιτσιπάς: Προβάδισμα 0-40 και με την 1η ευκαιρία το πέτυχε προσπερνώντας με 3-2.

Με νέο love game και 12 κερδισμένους πόντους στη σειρά, ο Τσιτσιπάς ξέφυγε 4-2. Ο Κολινιό σώζοντας break point μείωσε σε 4-3, όμως ο Τσιτσιπάς δεν έδωσε άλλα δικαιώματα στον Βέλγο και κατακτώντας τα δύο επόμενα games, έκλεισε το σετ με 6-3 και τον τελικό έπειτα από δύο ώρες και 17 λεπτά.