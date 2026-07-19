Tσιτσιπάς: «Η αποφασιστικότητα μπορεί να μετακινήσει βουνά»

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

«Aποδεικνύεται ότι η αποφασιστικότητα μπορεί να μετακινήσει βουνά. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που κατέκτησα τον 13ο τίτλο μου στο ATP στο Γκστάαντ» έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στα social media, λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Turns out, determination can move mountains. ⛰️



Very, very happy to lift my 13th ATP title in Gstaad! pic.twitter.com/0F2dKKtejv July 19, 2026

«Επιβίωσα από έναν μαραθώνιο»

Ο Τσιτσιπάς στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του στον τελικό επί του Βέλγου, Ραφαέλ Κολινιό με 6-4, 6-7(3), 6-3 είπε τα εξής: «Είναι ένα τρελό συναίσθημα αυτή τη στιγμή. Επιβίωσα από έναν μαραθώνιο και ήταν μια μακρά εβδομάδα. Έπαιξα μερικούς τρελούς αγώνες τις τελευταίες δύο ημέρες. Κάθε αγώνας έμοιαζε σαν να μην είχε τελειώσει ποτέ και με κάποιο τρόπο κατάφερνα να μετατρέψω κάθε απλή στιγμή σε πόντο και να πάρω τη νίκη.

Σήμερα δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευλογημένος, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος. Ήταν μια απίστευτη προσπάθεια από την πλευρά μου να βγω εκεί έξω και να το κάνω αυτό ξανά και ξανά. Έχω αντιμετωπίσει κάποιο πόνο τις τελευταίες δύο ημέρες. Έτσι, έπρεπε να αντέξω πολλά διαφορετικά πράγματα. Το αποτέλεσμα ήταν προφανώς το καλύτερο που θα μπορούσα να φανταστώ στην αρχή της εβδομάδας».

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα ο Τσιτσιπάς σημείωσε: «Επιστρέφω σπίτι. Θα χρειαστώ μία ή δύο μέρες ρεπό. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα. Ήταν πολλοί τρελοί αγώνες και χρειάζομαι λίγη ανάρρωση και ξεκούραση για να είμαι έτοιμος για το αμερικανικό swing. Ανυπομονώ να προσπαθήσω να πετύχω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο αμερικανικό swing και για να το κάνω αυτό θα πρέπει να είμαι φρέσκος και προετοιμασμένος για μερικές μεγάλες εβδομάδες».