Live TV: Η συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς και η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη Λέφσκι
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Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και μέρος της τελευταίας προπόνησης της ΑΕΚ πριν τη ρεβάνς των Play Off του Champions League, κόντρα στη Λέφσκι.
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