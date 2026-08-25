Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αντάλλαξε τη φανέλα του στο ματς με την Κύπρο με μια... custom χάρτινη με ειδική αφιέρωση για εκείνον.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι από τους πλέον αγαπητούς παίκτες των Ελλήνων φιλάθλων, κάτι που φαίνεται σε σε όλα τα ματς της Εθνικής Ελλάδας.

Μάλιστα ένας μικρός φίλος είχε πάει στο «Telekom Center Athens» μαζί με την οικογένειά του έχοντας έρθει από το Βέλγιο και αν μη τι άλλο κέντρισε το ενδιαφέρον του Έλληνα φόργουορντ.

Συγκεκριμένα είχε φτιάξει από χαρτόνι μια custom φανέλα με τ' όνομά του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ανταλλάζουμε φανέλες να την πάρω στο σπίτι στο Βέλγιο;»

Και εκείνος όχι μόνο δεν αρνήθηκε αλλά έκανε με χαρά την ανταλλαγή.