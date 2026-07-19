Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άνοιξε λογαριασμό τίτλων στο Στοκχόλμη το 2018 και στο Γκστάαντ έφθασε στον 13ο της καριέρας του.

Ο Στέφανος Τσιστιπάς έγινε πρωταθλητής στο Γκστάαντ της Ελβετίας, φθάνοντας στους 13 τίτλους στην καριέρα του. Ενα ταξίδι που ξεκίνησε από τη Στοκχόλμη το 2018 και έπειτα από αναμονή 17 περίπου μηνών συνεχίστηκε στο Γκτσάαντ.

Οι τίτλοι του Τσιτσιπά

Στοκχόλμη ATP 250 (2018)

Μασσαλία ATP 250 (2019)

Εστορίλ ATP 250 (2019)

ATP Finals (2019)

Μασσαλία ATP 250 (2020)

Μόντε Κάρλο Masters ATP 1000 (2021)

Λιόν ATP 250 (2021)

Μόντε Κάρλο Masters ATP 1000 (2022)

Μαγιόρκα ATP 250 (2022)

Μεξικό ATP 250 (2023)

Mόντε Κάρλο Masters ATP 1000 (2024)

Ντουμπάι ATP 500 (2025)

Γκστάαντ ATP 250 (2026)

Πώς μεταφράζονται οι 13 τίτλοι

1 Στα ATP Finals

3 Σε 1000 ΑTP

1 Σε 500 ΑΤP

8 Σε 250 ΑTP



Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς με την πορεία του μέχρι τον τίτλο στο Γκστάαντ, έκανε άλμα στην παγκόσμια κατάταξη Έβαλε στο σακούλι 240 βαθμούς, κέρδισε 34 θέσεις κι ανέβηκε στο Νο.51 της παγκόσμιας κατάταξης,

Το ποσό που κέρδισε ο Τστιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την κατάκτηση του τίτλου στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ, κέρδισε και έπαθλο 93,175 ευρώ, που αντιστοιχεί στον νικητή του τουρνουά.