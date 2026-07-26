Μαυρωτάς για την Εθνική πόλο: «Η νοοτροπία του νικητή φαίνεται ότι έχει πλέον 'μπολιασθεί'»

Ο Γιώργος Μαυρωτάς έκανε την ανάρτησή του ως προς την Εθνική πόλο και την σπουδαία επιτυχία που είχε.

Το post του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για την Εθνική πόλο:

Τώρα που αρχίζει κατακάθεται λίγο ο ενθουσιασμός από τη μεγάλη επιτυχία και την κατάκτηση του World Cup από την εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, θα ήθελα να γράψω δυο σκέψεις, όχι ως ΓΓΑ, αλλά ως κάποιος που έχει δει το έργο. ή μάλλον. το έχει παίξει...

- Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό και ακόμα και όταν το momentum ήταν υπέρ της Ουγγαρίας στο τέλος, δεν λυγίσαμε. Η νοοτροπία του νικητή φαίνεται ότι έχει πλέον «μπολιασθεί» στην ομάδα και αυτό είναι καλή παρακαταθήκη ενόψει των επόμενων αγώνων ,ε αποκορύφωμα το LA28.

- Το 2026 έσπασαν 2 «κατάρες» για την εθνική ανδρών στο πόλο. Το μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η κατάκτηση του χρυσού σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δύο επιτυχίες που απελευθερώνουν από το άγχος την ομάδα και έχουμε ακόμα μπροστά μας πολλά για να ονειρευόμαστε.

- Άκουσα το σχόλιο ότι «δεν πήραν δα και το χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε καν σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα» Το Παγκόσμιο Κύπελλο όμως ήταν η βασική Παγκόσμια Διοργάνωση για το 2026 όπου δεν είδα τις ομάδες να την παίρνουν αψήφιστα. Δύσκολη προκριματική φάση (περάσαμε 3οι από τα προκριματικά της Αλεξανδρούπολης, μεγάλες δυνάμεις όπως Σερβία και Αμερική έμειναν έξω), ενώ όλες οι ομάδες κατέβηκαν στο Σύδνεϋ με την πλειοψηφία των αστέρων τους.

- Το βάθος αυτής της ομάδας το δείχνει το γεγονός ότι έφτασε στην κορυφή του κόσμου χωρίς 3 εφταδάτους παίκτες (Γεννηδουνιάς, Παπανικολάου, Γκίλλας) συν τον τερματοφύλακα Ζερδεβά. Η συνέχεια και η σταθερότητα της ομάδας παρά τις απουσίες είναι αξιοθαύμαστη και αυτό το πιστώνεται ο Θοδωρής Βλάχος.

- Το γεγονός ότι το πόλο δεν είναι τόσο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο (όπως το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϋ, χάντμπολ) το κάνει πιο εύκολο να προκριθείς στις τελικές φάσεις, αλλά είναι το ίδιο δύσκολο να φτάσεις στην κορυφή, γιατί για να φτάσεις εκεί πρέπει να αντιμετωπίσεις πάντα τα μεγαθήρια του οικοσυστήματος.

- Τέλος, το γεγονός ότι ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος 10,000 km μακριά χάρη σε αυτά τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου, χάρη σε μια ελληνική ΟΜΑΔΙΚΗ προσπάθεια, έχει από μόνο του την αξία του. Δεν είναι πολλά τα πεδία όπου η χώρα μας των 10 εκ ανθρώπων φτάνει μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία στην κορυφή του κόσμου…



Ευχαριστούμε Θοδωρή (και Τάσο), Στέλιο, Παναγιώτη, Δημήτρη, Άρη, Αλέξανδρε, Ζαννή, Στάθη, Κώστα, Δημήτρη, Σαμίρ, Μάνο, Νίκο, Κώστα, Βαγγέλη γιατί κάθε φορά μας «ψηλώνετε» όλους εμάς με τέτοιες εμφανίσεις.