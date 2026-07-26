Ο Μίλτος Τεντόγλου από τις 19 Μαΐου μέχρι και το πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο, έχει πετύχει τις πέντε από τις 10 κορυφαίες επιδόσεις της καριέρας του.

O Μίλτος Τεντόγλου πέρυσι αντιμετώπισε προβλήματα, ακόμα κι αν στο τέλος της χρονιάς είχε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, τα 8,46μ. από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συλλόγων στη Μαδρίτη, στους μεγάλους τελικούς δεν είχε τα αποτελέσματα που θα ήθελε.

Όμως ο κορυφαίος άλτης του μήκους στον κόσμο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, επέστρεψε δριμύτερος, ειδικά στη θερινή περίοδο.

Από τη Λεμεσό στις 19 Μαΐου, μέχρι στον Βόλο και το πανελλήνιο ρεκόρ, ο Τεντόγλου έχει σημειώσει πέντε άλματα που βρίσκονται στο Top 10 των επιδόσεών του. Μόνο οι τρεις από αυτές βγήκαν πριν από λίγες ώρες στον αγώνα του στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Κι όλα αυτά δύο βδομάδες από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ, αλλά και το Ultimate Championship τον Σεπτέμβριο στη Βουδαπέστη (11-13/9).

Το Top 10 του Τεντόγλου