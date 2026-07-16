O Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Γκστάαντ με 6-4, 6-7(2), 7-6(5) κόντρα στον Τζερόμ Κιμ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, τελικά, κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Τζερόμ Κιμ. Ο Έλληνας τενίστας είδε την αναμέτρησή του να διακόπτεται το βράδυ της Τετάρτης (15/7) λόγω σκότους, ωστόσο κατά την επιστροφή του στο court το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) εμφανίστηκε ανώτερος για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά με 6-4, 6-7(2), 7-6(5).

Η αναμέτρηση ξεκίνησε, μετά τη διακοπή, από το 11ο game του τρίτου σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν στο σερβίς και πολύ εύκολα έκανε το 6-5. Βέβαια, ο Ελβετός αντίπαλός του είχε την ίδια απάντηση με αποτέλεσμα η πρόκριση και η νίκη συνάμα να κρίνονται στο tie-break.

Εκεί, ο Τζερόμ Κιμ πραγματοποίησε δύο mini breaks στον Στέφανο Τσιτσιπά, ωστόσο ο Έλληνας είχε ισάριθμες απαντήσεις. Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Νο.87 του κόσμου να βρει την ευκαιρία για ένα mini-break το οποίο του έδωσε και match point. Ο Τσιτσιπάς το εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο και με 7-6(5) έκλεισε το τρίτο σετ.

Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστρια θα είναι ο Αρτούρ Ριντερκνές, κόντρα στον οποίον θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.