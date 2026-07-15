Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Τζερόμ Κιμ δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους για τον 2ο γύρο στο Γκστάαντ της Ελβετίας, με το σκοτάδι να φέρνει τη διακοπή μετά το 5-5 στο 3ο σετ και τον αγώνα να συνεχίζεται το μεσημέρι της Πέμπτης.

Έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 10 λεπτών, το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζερόμ Κικ στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας, διεκόπη εξ αιτίας του σκότους μετά το 10ο game του 3ου σετ, με τον αγώνα να είναι στο 4-6, 7-6(2), 5-5.Το παιχνίδι θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Τσιτσιπάς κατέκτησε το 1ο σετ, ο 23χρονος Κιμ (Νο.186) απάντησε στο tie break του 2ου σετ, με τους δύο παίκτες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο 3ο σετ, μέχρι τη στιγμή της διακοπής.

Ο νικητής στα προημιτελικά της Παρασκευής (17/7) θα αντιμετωπίσει τον Αρτούρ Ρίντερκνες (Νο.28). Ο Γάλλος στον αγώνα που προηγήθηκε στο κεντρικό κορτ, με αντίπαλο τον συμπατριώτη του Κλεμέν Ταμπούρ (Νο.178), βρέθηκε να κυνηγά στο 3ο σετ (5-2), έσωσε δύο match points στο 9o game και τελικά έφθασε στην ανατροπή και στην πρόκριση με 6-7(9), 7-6(6), 7-5. Ο αγώνας να σημειωθεί πως σταμάτησε για 45 περίπου λεπτά, λόγω βροχόπτωσης.

Match Stopped at 5-5 in Set 3



It is always actually darker than it appears on TV



Also, line calling on the Gstaad claycourts stop working in the dark around 9 PM



Stefanos Tsitsipas will conclude his R2 match vs Kym on Thursday July 16, 2026 pic.twitter.com/LWKFSjflTg July 15, 2026

Το break έφερε το προβάδισμα

Με τους παίκτες να διατηρούν το σερβίς τους στα τέσσερα πρώτα games (2-2), ο Τσιτσιπάς στην πρώτη του ευκαιρία πέτυχε το break, προσπερνώντας με 3-2. Με love game έκανε το 4-2, ο Κιμ απάντησε με τον ίδιο τρόπο (4-3) και ο Ελβετός με νέο love game μείωσε σε 5-4. Όμως, ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ και το πέτυχε, φθάνοντας χωρίς δυσκολίες στο 6-4.

Χαμένo tie break και ισοφάριση

Ο Τσιτσιπάς με δύο διαδοχικούς άσους, ισοφάρισε σε 1-1, στο ξεκίνημα του 2ου σετ και χωρίς δυσκολία έκανε το 2-2. Το παιχνίδι κύλησε με τους παίκτες να διατηρούν χωρίς προβλήματα το σερβίς τους μέχρι το 5-5.

Ο Τσιτσιπάς στο 11ο game βρήκε break point, όμως ο Ελβετός με δύο winners, έκανε το 6-5, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το tie break, όπως και συνέβη. Εκεί ο Κιμ κυριάρχησε, προηγήθηκε με 5-0, 6-1, κατακτώντας το σετ με 7-6(2).

5-5 και διακοπή

Ο Τσιτσιπάς με love games προηγήθηκε με 2-1 και 3-2 στο 3ο σετ. Στο επόμενο game o Tσιτσιπάς βρήκε νέα ευκαιρία για break point (30-40), όμως ο Κιμ με δύο winners, ισοφάρισε σε 3-3.

Έχοντας τρεις winners στο 7o game, o Tσιτσιπάς έκανε το 4-3, όμως ξανά ο Κιμ μετά το 40-40 βρήκε τις λύσεις για να κλείσει το game (4-4). Ο Τσιτσιπάς με δύο winners, μετά το 40-40, έφθασε στο 5-4, με τον Ελβετό να απαντά με love game για το 5-5. Σε εκείνο το σημείο ήρθε η διακοπή.