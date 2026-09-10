Ο Μαρσέλο Ροντινέι σχολίασε την ανάρτηση του Ολυμπιακού για το «διαζύγιο» με τον Μεντιλίμπαρ, γράφοντας πως ο Βάσκος δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν.

Το δικό του μήνυμα για την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού έστειλε με... επίσημο τρόπο ο Μαρσέλο Ροντινέι, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου».

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ (που μάλιστα πραγματοποίησε τα ξημερώματα το ντεμπούτο του με τη Σάντος), αγωνίστηκε για λογαριασμό του Βάσκου τεχνικού από την αρχή μέχρι -σχεδόν- το τέλος της θητείας του, με τους δυο τους να έχουν σχεδόν παράλληλη πορεία στον Πειραϊκό σύλλογο.

Έτσι, ο Ρόντι θέλησε να... αποχαιρετήσει τον Μέντι, γράφοντας κάτω από την ανάρτηση των «ερυθρολεύκων» για τη λύση της συνεργασίας με τον Βάσκο πως δεν έχει να αποδείξει (σσ ο Μεντιλίμπαρ) τίποτα και σε κανέναν, όντας ο τεχνικός που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο.

«Κέρδισες ευρωπαϊκό τίτλο, κέρδισες δυο πρωταθλήματα (σσ εννοεί τίτλους) στην σεζόν που η ομάδα έκλεινε 100 χρόνια ζωής, δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν. Συγχαρητήρια για όλα όσα προσέφερες στον σύλλογο. Σε αγαπάω σαν προπονητή αλλά πολύ περισσότερο σαν άνθρωπο. Είθε ο Θεός μαζί σου στις νέες προκλήσεις. Μέντιλίμπαρ οε οε οε»