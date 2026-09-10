Αρτέτα: «Η χημεία του Τζόλη με τον Όντεγκαρντ είναι εξαιρετική»

Το εγκώμιο των δύο παικτών που έκριναν την αναμέτρηση έπλεξε ο Μικέλ Αρτέτα, αποθεώνοντας τον Τζόλη και τον Όντεγκαρντ για τη χημεία τους.

Η Άρσεναλ δυσκολεύτηκε, αλλά ξεκίνησε με το δεξί στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και έφυγε με το «διπλό» από το «Stadio Diego Maradona» κόντρα στη Νάπολι του Αλέγκρι (1-0).

Για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα καθοριστικός ήταν ο... δικός μας Χρήστος Τζόλης, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ματς και άλλαξε άρδην την εικόνα του παιχνιδιού, αφού ήταν αυτός που σέρβιρε στον Όντεγκαρντ. Αυτή ήταν η τέταρτη ασίστ του στα συνολικά πέντε ματς που έχει παίξει με τη φανέλα των Gunners.

Αυτό, όμως, που αξίζει να αναφέρουμε είναι η χημεία που έχει με τον 27χρονο Νορβηγό, αφού τρεις από τις τέσσερις ασίστ του Τζόλη έχουν καταλήξει σε γκολ του Όντεγκααρντ! Ο διεθνής εξτρέμ χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Στο 75’, ο Τζόλης δημιούργησε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και μετά το ματς ο Ισπανός τεχνικός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε αυτό.

“I think the chemistry, especially in the front players, has been exceptional." ✨



Mikel Arteta tells @AnitaNnekaJones how impressed he’s been by the connection between Martin Ødegaard and Christos Tzolis 🤝 pic.twitter.com/J6VOAMk4Lm September 9, 2026

Πιο συγκεκριμένα μετά το σφύριγμα της λήξης , ο Μικέλ Αρτέτα μίλησε για τη χημεία που υπάρχει στη γραμμή κρούσης της Άρσεναλ, τονίζοντας πόσο οι παίκτες καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον: «Θεωρώ ότι η χημεία στην επιθετική γραμμή της ομάδας είναι εξαιρετική. Μπορείς να δεις τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει ο ένας τον άλλον, το πώς καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, τον συγχρονισμό τους, τα σήματα που δίνουν και το τι θέλουν να πετύχουν. Είναι ένα πραγματικά πολύ καλό παράδειγμα, γιατί πρόκειται για μια ομάδα, τη Νάπολι που είναι πολύ δύσκολο να διασπάσεις».

