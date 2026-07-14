Ο Τσιτσιπάς επιστρέφει την Τετάρτη (15/7) στο κεντρικό κορτ στο Γκστάαντ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε ρεβάνς από τον Ιγκνάσιο Μπούσε, επικρατώντας με 6-4, 6-4 και πήρε την πρόκριση στον 2ο γύρο στο χωμάτινο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.
Ο 27χρονος παίκτης θα επιστρέψει την Τετάρτη (15/7) στο κεντρικό γήπεδο για το παιχνίδι του με τον Ελβετό, Τζερόμ Κιμ (Νο.186), που με τη σειρά του επικράτησε επί του συμπατριώτη του, Ντίλαν Ντίτριχ με 7-6(3), 2-6, 7-6(5).
Ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό γήπεδο και θα αρχίσει γύρω στις 18:30, ώρα Ελλάδος.
Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον 23χρονο Κιμ και ο νικητής θα περάσει στα προημιτελικά, όπου θα διασταυρώσει είτε με τον Ολλανδό, Αρτούρ Ρίντερκνες, είτε με τον Γάλλο, Κλεμέν Ταμπούρ (Νο.178).
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