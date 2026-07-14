Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αυτή τη φορά σε χωμάτινη επιφάνεια νίκησε τον Ιγκνάσιο Μπούσε με 2-0, πήρε ρεβάνς για την ήττα στη Μαγιόρκα και συνεχίζει στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Αυτή τη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε περισσότερο διαβασμένος απέναντι στον Ιγκνάσιο Μπούσε, επικράτησε με 6-4, 6-4 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο στο χωμάτινο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Ο Έλληνας παίκτης πήρε ρεβάνς από τον Περουβιανό, για την ήττα στο γρασίδι στις 23 Ιουνίου στο τουρνουά στη Μαγιόρκα με 2-0 σετ.

Στον 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς στο Γκστάαντ θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό, Τζερόμ Κιμ (Νο.186), που επικράτησε επί του συμπατριώτη του, Ντίλαν Ντίτριχ με 7-6(3), 2-6, 7-6(5).

Locked in 🔒



Stefanos Tsitsipas defeats 5th seed Ignacio Buse 6-4 6-4 to reach round 2!#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/VjlapjX7MZ July 14, 2026

Το πρώτο break έφερε και το προβάδισμα

Ο Τσιτσιπάς άρχισε τον αγώνα με love game (1-0), χάνοντας την πρώτη ευκαιρία για break στο επόμενο game. Ίδιο σενάριο και στα δύο επόμενα games, ο Τσιτσιπάς με άνεση έκανε το 2-1, στη συνέχεια σπατάλησε άλλα δύο break point και ο Μπούσε μετά την 4η ισοπαλία, έφθασε στο 2-2.

Ο Mπούσε με το πρώτο δικό του love game ισοφάρισε σε 3-3, μετά το 30-30 ο Περουβιανός είχε τις λύσεις για να απαντήσει εκ νέου (4-4). Ο Τσιτσιπάς συνεχίζοντας να μην έχει προβλήματα στα δικά του service games, έκανε το 5-4 και στο 10ο game, έφθασε στο ζητούμενο, μετά τη 2η ισοπαλία, με winner βρήκε break point και set point, και μετά το λάθος από τον Μπούσε κατέκτησε το σετ με 6-4.

Απάντησε στο κρίσιμο σημείο και προκρίθηκε

Ο Τσιτσιπάς με δύο διαδοχικά love games προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα του 2ου σετ. O Mπούσε «σβήνοντας» break pointr, ισοφάρισε σε 2-2, στη συνέχεια σε 3-3 και στην πρώτη δική του ευκαιρία για break, την εκμεταλλεύτηκε, προσπερνώντας με 4-3.

Όμως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα, βρήκε τριπλό break point, δεν το άφησε ανεκμετάλλετο, ισοφάρισε σε 4-4 και με love game πήρε ξανά τα ηνία στο σετ (5-4).

Στο 10ο game, παίχθηκαν 16 πόντοι, ο Τσιτσιπάς αρχικά έχασε match point, όμως μετά την 5η ισοπαλία και στη 2η ευκαιρία του, έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.