Τσιτσιπάς - Μπούσε 2-0: Πήρε ρεβάνς και συνεχίζει στο Γκστάαντ
Αυτή τη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε περισσότερο διαβασμένος απέναντι στον Ιγκνάσιο Μπούσε, επικράτησε με 6-4, 6-4 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο στο χωμάτινο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.
Ο Έλληνας παίκτης πήρε ρεβάνς από τον Περουβιανό, για την ήττα στο γρασίδι στις 23 Ιουνίου στο τουρνουά στη Μαγιόρκα με 2-0 σετ.
Στον 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς στο Γκστάαντ θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό, Τζερόμ Κιμ (Νο.186), που επικράτησε επί του συμπατριώτη του, Ντίλαν Ντίτριχ με 7-6(3), 2-6, 7-6(5).
Δείτε ΕπίσηςΟ πρεσβευτής της Rolex, Jannik Sinner, θριαμβευτής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Wimbledon
Locked in 🔒
Stefanos Tsitsipas defeats 5th seed Ignacio Buse 6-4 6-4 to reach round 2!#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/VjlapjX7MZ— Tennis TV (@TennisTV) July 14, 2026
Το πρώτο break έφερε και το προβάδισμα
Ο Τσιτσιπάς άρχισε τον αγώνα με love game (1-0), χάνοντας την πρώτη ευκαιρία για break στο επόμενο game. Ίδιο σενάριο και στα δύο επόμενα games, ο Τσιτσιπάς με άνεση έκανε το 2-1, στη συνέχεια σπατάλησε άλλα δύο break point και ο Μπούσε μετά την 4η ισοπαλία, έφθασε στο 2-2.
Ο Mπούσε με το πρώτο δικό του love game ισοφάρισε σε 3-3, μετά το 30-30 ο Περουβιανός είχε τις λύσεις για να απαντήσει εκ νέου (4-4). Ο Τσιτσιπάς συνεχίζοντας να μην έχει προβλήματα στα δικά του service games, έκανε το 5-4 και στο 10ο game, έφθασε στο ζητούμενο, μετά τη 2η ισοπαλία, με winner βρήκε break point και set point, και μετά το λάθος από τον Μπούσε κατέκτησε το σετ με 6-4.
Απάντησε στο κρίσιμο σημείο και προκρίθηκε
Ο Τσιτσιπάς με δύο διαδοχικά love games προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα του 2ου σετ. O Mπούσε «σβήνοντας» break pointr, ισοφάρισε σε 2-2, στη συνέχεια σε 3-3 και στην πρώτη δική του ευκαιρία για break, την εκμεταλλεύτηκε, προσπερνώντας με 4-3.
Όμως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα, βρήκε τριπλό break point, δεν το άφησε ανεκμετάλλετο, ισοφάρισε σε 4-4 και με love game πήρε ξανά τα ηνία στο σετ (5-4).
Στο 10ο game, παίχθηκαν 16 πόντοι, ο Τσιτσιπάς αρχικά έχασε match point, όμως μετά την 5η ισοπαλία και στη 2η ευκαιρία του, έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.