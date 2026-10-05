Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως η εθνική ομάδα του Μπενίν έχει αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα ενόψει του φιλικού αγώνα με την Αργεντινή.

Παρότι δεν αποτελεί κάποιο πολυδιαφημισμένη ομάδα, η εθνική του Μπενίν θα έχει την τιμή να αποτελέσει τον τελευταίο αντίπαλο του Λιονέλ Μέσι στο διεθνές ποδόσφαιρο, καθώς οι Αφρικανοί θα φιλοξενηθούν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) από την Αργεντινή σε φιλική αναμέτρηση στο Μονουμεντάλ.

Εντούτοις, όπως και το ματς των δευτεραθλητών κόσμου με την Μπουρκίνα Φάσο, έτσι και αυτό, έχει ήδη στιγματιστεί από τη μεγάλη ταλαιπωρία των φιλοξενούμενων για να φτάσουν και να καταλύσουν στο Μπουένος Άιρες.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι η αποστολή της ομάδας έκανε περίπου μία ημέρα να φτάσει στη χώρα της Νότιας Αμερικής, με την ταλαιπωρία να είναι τόσο μεγάλη, που ένας από τους αναλυτές βίντεο της ομάδας έφτασε στο σημείο να λιποθυμίσει! Το δε ξενοδοχείο όπου φιλοξενείται το Μπενίν δεν είναι και το ιδανικό, με έναν εκ των ορόφων να μην έχει ζεστό νερό, τη σάουνα να είναι εκτός λειτουργίας και το γυμναστήριο των εγκαταστάσεων να διαθέτει μόλις δύο διαδρόμους και ισάριθμα στατικά ποδήλατα...