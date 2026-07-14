Σάκκαρη: To απόγευμα της Τετάρτης με την Νταρτ στο Athens Open
H Μαρία Σάκκαρη μετά την επικράτηση επί της Πολίνα Κουντερμέτοβα με 6-0, 7-6(1), άρχισε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στο Athens Open 2026 στις εγκαταστάσεις του τένις στο ΟΑΚΑ.
H 30χρονη Ελληνίδα στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βρετανίδα, Χάριετ Νταρτ (Νο.92), που στη δική της πρεμιέρα νίκησε τη Γερμανίδα, Μίνα Χότζιτς (Νο.271) με 6-3, 3-6, 7-6(4).
Ο αγώνας της Σάκκαρη με την 29χρονη Νταρτ ορίστηκε να γίνει το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στο κεντρικό γήπεδο και θα αρχίσει στις 19:30 (ΕΡΤ 2 Σπορ).
Θα προηγηθεί στις 17:30 το παιχνίδι της Κινγουέν Ζενγκ με την Έλενα Μίτσιτς, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με τον αγώνα της Λίλι Τάγκερ, με την Σάρα Μπέιλεκ.
Η Σάκκαρη έχει αντιμετωπίσει μόλις μια φορά τη Χάριετ Νταρτ, πίσω στον Ιούνιο του 2017 και τη νίκησε στο τουρνουά του Σέφιλντ με 6-4, 6-0.
Η νικήτρια στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της συνάντησης ανάμεσα στη Γιαπωνέζα, Μάι Χοντάμα (Νο.202) και την Αμερικανίδα, Αλίσια Παρκ (Νο.92), που θα αγωνιστούν το βράδυ της Τετάρτης (15/7) στο Grandstand.
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