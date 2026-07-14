Ο πρεσβευτής της Rolex, Jannik Sinner, θριαμβευτής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Wimbledon

Σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου άνοιξε η αγωνιστική δράση στο κεντρικό γήπεδο του Wimbledon, ο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Jannik Sinner, ολοκλήρωσε με τον πλέον ιδανικό τρόπο τη φετινή διοργάνωση.

Σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου, ο Sinner έχασε το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε τον πέμπτο τίτλο Grand Slam® της καριέρας του με 6–7, 7–6, 6–3, 6–4, έπειτα από 3 ώρες και 46 λεπτά αγώνα.

Με αυτή τη νίκη, έγινε μόλις ο δέκατος αθλητής στην Open Era που καταφέρνει να υπερασπιστεί με επιτυχία τον τίτλο του στο Wimbledon, ακολουθώντας τα βήματα των επίσης Testimonees της Rolex, Rod Laver, Björn Borg, Roger Federer και Carlos Alcaraz.

Από το 1978, όταν ξεκίνησε τη συνεργασία της με αυτή την κορυφαία διοργάνωση, η Rolex διευρύνει διαρκώς τη στήριξή της στο τένις, καταγράφοντας τον χρόνο σε αγώνες και στιγμές που έχουν σημαδέψει την ιστορία του αθλήματος.

Ο Sinner εντάχθηκε στην οικογένεια της Rolex το 2020 και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως μία από τις κυρίαρχες μορφές του παγκόσμιου τένις. Με αυτή τη νίκη, ο Ιταλός σημείωσε την 100ή επικράτησή του σε αγώνα Grand Slam®, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά έγινε ο νεότερος αθλητής που κατακτά και τους εννέα τίτλους ATP Masters 1000.

Απευθυνόμενος στο κοινό μετά τη νίκη του, ο Sinner δήλωσε:

«Ήταν για ακόμη μία φορά ένας εξαιρετικός τελικός. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη, αλλά και για το επίπεδο στο οποίο αγωνιστήκαμε και οι δύο. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να παίξεις τένις. Νιώθεις την ένταση από το πρωί της Κυριακής, όταν ξυπνάς. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και ποτέ δεν γνωρίζεις πόσες φορές θα έχεις την ευκαιρία να επιστρέψεις. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Μου προσφέρατε το πιο ξεχωριστό συναίσθημα που μπορεί να βιώσει ένας τενίστας».

Περισσότεροι από 500.000 θεατές πέρασαν τις χαρακτηριστικές μαύρες πύλες του All England Lawn Tennis and Croquet Club, του AELTC, για να παρακολουθήσουν από κοντά τους κορυφαίους αθλητές του τένις κατά τη διάρκεια του δεκαπενθήμερου.

Με ιστορία που ξεκινά το 1877, το Wimbledon αποτελεί το παλαιότερο και ένα από τα πλέον ιστορικά τουρνουά τένις στον κόσμο. Στο θρυλικό γρασίδι του έχουν εκτυλιχθεί σπουδαίες αναμετρήσεις και έχουν αναδειχθεί προσωπικότητες που άλλαξαν για πάντα την πορεία του αθλήματος.

Η διοργάνωση του 2026 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Από τη δύσκολη ανατροπή του Sinner σε αγώνα πέντε σετ την πρώτη ημέρα, το τουρνουά προσέφερε ακόμη ένα δεκαπενθήμερο γεμάτο ένταση και συγκινήσεις. Κάθε πόντος αποτελούσε ένα ακόμη βήμα προς το λαμπερό τρόπαιο, με όλες τις στιγμές να εκτυλίσσονται κάτω από τα ρολόγια της Rolex.

Καθώς ολοκληρώνεται η επιτυχημένη υπεράσπιση του τίτλου από τον Sinner, ο κόσμος του τένις στρέφει ήδη το βλέμμα του στην επετειακή διοργάνωση του 2027. Τότε, ο Ιταλός θα έχει και πάλι την ευκαιρία να χαράξει το όνομά του στον ιστορικό πίνακα των πρωταθλητών του Wimbledon.