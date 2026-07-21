Πλαστές φανέλες αξίας άνω των 21 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ πέρασε, το παραεμπόριο με τις πλαστές φανέλες... πατάχθηκε! Πλαστές ποδοσφαιρικές φανέλες αξίας άνω των 21 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να ανεβαίνει στον θρόνο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, αφού επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής, στην παράταση, με γκολ του Φεράν Τόρες.

Όσο η μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος λάμβανε χώρα, το παραεμπόριο με τις πλαστές φανέλες... οργίαζε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο, κατασχέθηκαν ποδοσφαιρικές φανέλες αξίας 21.148.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της πάταξης του εν λόγω φαινομένου, Αστυνομία και Πυροσβεστική συνεργάστηκαν, καθώς πέρα από το παράνομο σκέλος της υπόθεσης, υπήρχε κίνδυνος και για την υγεία των ανθρώπων, που θα έπεφταν «θύμα».

Η Αστυνομική Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Βρετανίας έστησε την επιχείρηση «Bloxwich», που είναι πολέμια των προϊόντων απομίμησης. Περισσότερα από 220.000 τεμάχια κατασχέθηκαν, ενώ στις «επιδρομές» άλλες 1.618 πλαστές φανέλες βρέθηκαν σε αποθήκη στο Μπέρμιγχαμ. Μεταξύ άλλων, υπήρχαν αντίγραφα των Μπαπέ και Χάαλαντ.

Why firefighters are warning against buying fake football shirts ⚠️🔥 pic.twitter.com/8f9Rz8rQip — BBC Sport (@BBCSport) July 21, 2026