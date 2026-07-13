Τσιτσιπάς: Απόγευμα Τρίτης (14/7) η πρεμιέρα του στο Γκστάαντ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη συμμετοχή στο Wimbledon θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Γκστάαντ. Ο νεαρός τενίστας έχει μάθει τον πρώτο του αντίπαλο και πλέον γνωρίζει και την ώρα της αναμέτρησης.
Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, ο αγώνας του Έλληνα τενίστα θ' ανοίξει το απογευματινό πρόγραμμα της διοργάνωσης στο κεντρικό court. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σερβις αναμένεται λίγο μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδας.
Σημειώνεται πως ο 27χρονος τενίστας αντιμετωπίζει τον Ιγκνάσιο Μπουσέ στο πρώτο γύρο του ελβετικού θεσμού και στόχος του είναι η νίκη - πρόκριση στον επόμενο γύρο. Οι δύο τενίστες βρέθηκαν πρόσφατα αντιμέτωποι, με τον Περουβιανό τενίστα να επικρατεί με 7-6(3), 6-3.
Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας στο τουρνουά
Gstaad ATP 250 Order of play - Tuesday, July 14, 2026 pic.twitter.com/EA1qeudfmw— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) July 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.