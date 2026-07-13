Την ώρα της πρεμιέρας του στο τουρνουά του Γκστάαντ έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη συμμετοχή στο Wimbledon θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Γκστάαντ. Ο νεαρός τενίστας έχει μάθει τον πρώτο του αντίπαλο και πλέον γνωρίζει και την ώρα της αναμέτρησης.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, ο αγώνας του Έλληνα τενίστα θ' ανοίξει το απογευματινό πρόγραμμα της διοργάνωσης στο κεντρικό court. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σερβις αναμένεται λίγο μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Σημειώνεται πως ο 27χρονος τενίστας αντιμετωπίζει τον Ιγκνάσιο Μπουσέ στο πρώτο γύρο του ελβετικού θεσμού και στόχος του είναι η νίκη - πρόκριση στον επόμενο γύρο. Οι δύο τενίστες βρέθηκαν πρόσφατα αντιμέτωποι, με τον Περουβιανό τενίστα να επικρατεί με 7-6(3), 6-3.

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας στο τουρνουά