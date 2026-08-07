NBA: Ενδιαφέρον από τέσσερις ομάδες του NBA για τον Πέιτον Γουάτσον
Με βάση το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, υπάρχει ένα όνομα το οποίο απασχολεί πολλές ομάδες του NBA. Ο λόγος για τον Πέιτον Γουάτσον, ο οποίος προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς.
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Καβαλίερς, οι Μπακς και οι Κλίπερς, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον 23χρονο φόργουορντ. Ωστόσο, όπως προκύπτει από δημοσίευμα του ESPN, στις ομάδες που γλυκοκοιτάζουν τον Γουάτσον, έχουν προστεθεί και οι Ατλάντα Χοκς.
Την περασμένη σεζόν, ο Γουάτσον είχε μέσο όρο 14.6 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.1 μπλοκ ανά 29.6 λεπτά συμμετοχής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
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