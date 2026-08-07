Ο Κέβιν Λοβ θέλει να πάει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς για να παίξει ξανά μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «κακός χαμός» είχε γίνει μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά την αποχώρησή του από τους Λέικερς. Πάρα πολλές ομάδες του NBA είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να υπογράψουν τον «βασιλιά», με τον ίδιο να συμφωνεί με τους Σίξερς.

Η Φιλαδέλφεια έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό ρόστερ και έχει ως στόχο την κορυφή της ανατολικής περιφέρειας, αλλά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η πιο πρόσφατη προσθήκη των Σίξερς, ήταν ο Κάλντγουελ-Πόουπ, ωστόσο ένας ακόμη παίκτης, φαίνεται πως θα ήθελε να αγωνιστεί στην ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Ο λόγος για τον βετεράνο φόργουορντ-σέντερ, τον Κέβιν Λοβ. Ο 37χρονος, έχει εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά με τον ΛεΜπρόν, με τους δυο τους να έχουν παίξει μαζί στο παρελθόν, για τέσσερα χρόνια στους Καβαλίερς.

Άμα οι Σίξερς θελήσουν να υπογράψουν τον Λοβ, ο οποίος ανήκει στους Τζαζ, θα πρέπει είτε να αποδεσμεύσουν κάποιον παίκτη ή να προχωρήσουν σε trade. Ο Λοβ την περσινή σεζόν είχε μέσο όρο 6.7 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά 16.6 λεπτά συμμετοχής.