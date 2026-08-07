Σύμφωνα με τη Fanatik, η Ράγιο Βαγιεκάνο επιχειρεί να πυροδοτήσει τη «βόμβα» Μάουρο Ικάρντι και βρίσκεται σε επαφές με τη Γαλατάσαραϊ.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο θέλει να ταράξει τα... νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου! Δημοσίευμα της Fanatik αναφέρει πως η ομάδα της Μαδρίτης βρίσκεται σε δίαυλο επικοινωνίας με τη Γαλατάσαραϊ για την περίπτωση του Μάουρο Ικάρντι.

To ρεπορτάζ της γειτονικής Τουρκίας κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον από τον σύλλογο του Βαγιέκας, ο οποίος είναι διατεθειμένος να δώσει πολλά χρήματα για τον Αργεντινό φορ, καθώς θα βάλει περίπου 25 εκατ. ευρώ στα ταμεία της από τη διαφαινόμενη πώληση του Τσαβαρία στην Τσέλσι.

Την τελευταία τετραετία, ο 33χρονος στράικερ αγωνίζεται στην «Τσιμ Μπομ», ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε Σαμπντόρια, Ίντερ και Παρί Σεν Ζερμέν. Έχει φορέσει επίσης και με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι.