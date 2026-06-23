Πρόβλημα με τα μπαλάκια προέκυψε στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ιγνάθιο Μπουσέ, με τον Έλληνα τενίστα να καλεί τον supervisor στο court.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Μαγιόρκα, όπου αγωνίζεται κόντρα στον Ιγνάθιο Μπουσέ (Live στο Gazzetta), με την αναμέτρηση να ξεκινά με προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης διαμαρτυρήθηκε για τα μπαλάκια της αναμέτρησης. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Περουβιανός αντίπαλός του, με αποκορύφωμα ο Τσιτσιπάς να σταματά τον πόντο.

Μάλιστα, ο 27χρονος διαμαρτυρήθηκε έντονα στον chair umpire φτάνοντας σε σημείο να καλέσει και τον supervisor του ματς. Από την πλευρά του ο supervisor τόνισε στον Έλληνα αθλητή πως όλα πάνε by the book, αν και δεν φάνηκε να τον... ηρεμεί αυτή η αιτιολογία.

Η αλήθεια είναι πάντως, πως ο chair umpire εν μέρη συμφώνησε με τους δύο τενίστες. Κατά την αντιπαράθεση που είχε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ακούστηκε να λέει πως τα μπαλάκια δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα, ωστόσο δεν μπορεί να κάνει κάτι πάνω στο παράπονο που του ανέφεραν οι δύο αθλητές.