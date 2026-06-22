O Στέφανος Τσιτσιπάς ανοίγει τη σεζόν στο γρασίδι το απόγευμα της Τρίτης (23/6) από το 500άρι τουρνουά στη Μαγιόρκα, αντιμετωπίζοντας τον Περουβιανό, Ιγκνάσιο Μπούσε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 25 ημέρες μετά την ήττα του από τον Ματέο Αρνάλντι στον 2ο γύρο του Roland Garros, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, για την πρεμιέρα του στη σεζόν στο γρασίδι.

Ο 27χρονος παίρνει μέρος στο 250άρι τουρνουά στη Μαγιόρκα, όπου για τον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Περουβιανό, Ιγκνάσιο Μπούσε. Το παιχνίδι ορίστηκε να γίνει την Τρίτη (23/6), θα είναι το 2ο του προγράμματος στο κεντρικό κορτ και αρχίσει λίγο μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Τσιτσιπάς (Νο.85), με φετινό ρεκόρ 16 νίκες-13 ήττες, θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Μπούσε. Ο Περουβιανός βρίσκεται στο Νο.34 στον κόσμο και στα τέλη Μαΐου στο χωμάτινο 500άρι τουρνουά στο Αμβούργο πανηγύρισε τον 1ο τίτλο της καριέρας του στο tour, επικρατώντας στον τελικό του Τόμι Πολ με 2-1 σετ. Το δικό του ρεκόρ μέσα στο 2026 είναι στο 13-10.

Όποιος περάσει στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον νικητή της συνάντησης ανάμεσα στον Βόσνιο, Νταμίρ Ντζούχμουρ και τον Τσέχο, Βιτ Κοπρίβα, σε μια συνάντηση που θα γίνει νωρίτερα (23/6, 13:00) στο court 1.