Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του Βέλγου χαφ Στεφάν Ομεονγκά, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανσερραϊκό.

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε ακόμα μια δυνατή κίνηση ενόψει της ερχόμενης Super League 2. Ο λόγος για τον Βέλγο χαφ, Στεφάν Ομεονγκά, ο οποίος προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Super League.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο 30χρονος μέσος μέτρησε 30 εμφανίσεις με τα Λιοντάρια σε επίπεδο Super League και την ερχόμενη σεζόν θα αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου υπό τις οδηγίες του Στέλιου Μαλεζά.

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στεφάν Ομεονγκά για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Στεφάν, που αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού μέσου, γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1996 στο Βέλγιο, έλκοντας την καταγωγή του από το Κονγκό.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια πρωταθλήματος της Super League 1 με τη φανέλα του Πανσερραϊκού, φορώντας το περιβραχιόνιο της ομάδας των Σερρών στην οποία εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2025, μετρώντας ακόμη 14 παρουσίες στην πρώτη κατηγορία της χώρας μας.

Πριν τον ερχομό του στην Ελλάδα αγωνίστηκε στο Ισραήλ με την Μπνέι Σαχνίν (43 συμμ.-1 γκολ), στην Σκωτία με Λίβινγκστον και Χιμπέρνιαν (90 συμμ.-1 γκολ), στην Ιταλία με Αβελίνο, Πεσκάρα και Τζένοα (81 συμμετοχές με τις 25 στην Serie A).

Στη χώρα του έπαιξε με Άντερλεχτ και Σερκλ Μπριζ, ενώ έχει χριστεί και διεθνής με τις ομάδες νέων και ελπίδων του Βελγίου.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Στεφάν υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».