Ο Στέφανος Σακελλαρίδης σε 71 λεπτά νίκησε τον Γιου-Χσίου Χσου από την κινεζική Ταϊπέι με 2-0 σετ κι εξασφάλισε την παρουσία του στον 2ο προκριματικό γύρο στο Wimbledon.

O Στέφανος Σακελλαρίδης άρχισε με μια άνετη επικράτηση την προσπάθειά του στα προκριματικά του Wimbledon, με τον 21χρονο τενίστα να επικρατεί επί του Γιου-Χσίου Χσου από την κινεζική Ταϊπέι με 6-4, 6-2.

Ο Σακελλαρίδης (Νο.145) χρειάστηκε μόλις 71 λεπτά για να περάσει στον 2ο γύρο των προκριματικών, κυριάρχοντας επί του Γιου-Χσίου Χσου (Νο.213), τελειώνοντας τον αγώνα με εννέα άσους, 25/28 (89%) κερδισμένους πόντους από το 1ο σερβίς, με 3/4 break points, τους διπλάσιους winners (14), ενώ υπέπεσε και σε λιγότερα αβίαστα λάθη.

Μετά το πρόσφατο Rolabnd Garros ο Σακελλαρίδης έχει την ευκαιρία να παίξει στο 2ο προκριματικό γύρο του Wimbledon, με στόχο να προχωρήσει περισσότερο.

Ο αντίπαλός του στον 2ο γύρο θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον 34χρονο Αργεντινό, Φεντερίκο Κορία, άλλοτε Νο.49 στον κόσμο και τον 18χρονο Βρετανό, Όλιβερ Μπόντινγκ, ένα παιχνίδι που θα γίνει αργότερα το απόγευμα της Δευτέρας (22/6).

