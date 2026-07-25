Η επικείμενη πώληση του Τζολάκη στη Χαλ επισπεύδει τις διαδικασίες απόκτησης του Ζοσέ Σα, για τον οποίο έχετε ήδη ενημερωθεί από το Gazzetta.

Οι Ζοσέ Σα και Ολυμπιακός ετοιμάζονται να πορευθούν ξανά μαζί. Να συνεργαστούν για άλλη μία φορά.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta και ακούσατε στους Galacticos by Interwetten ο Σα αναδείχθηκε τις προηγούμενες ώρες ως το Νο1 φαβορί για την διάδοχη κατάσταση μετά την διαφαινόμενη πωληση του Τζολάκη.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τον Χανιώτη διεθνή γκολκίπερ που βρίσκεται πίσω στην Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή του στη Χαλ οι Πειραιώτες φουλάρουν για τον Πορτογάλο γκολκίπερ, που έχει χριστεί διεθνής στη χώρα του, με βασικό ζητούμενο το να κλείσει όσο πιο αμεσα γίνεται.

O 33χρονος διεθνής ύψους 1,92 μ. πορτιέρε ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2018 και σε μια τριετία με τους Πειραιώτες μέτρησε 124 εμφανίσεις εκ των οποίων στις μισές (62) κράτησε ανέπαφη την εστία του. Στο διάστημα της παρουσίας του πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και το νταμπλ του 2020.