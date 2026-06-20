Τσιτσιπάς: Χωρίς τον Απόστολο στο πλευρό του στη Μαγιόρκα
Περιμένοντας την ημέρα της πρεμιέρας του στο τουρνουά της Μαγιόρκα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος χωρίς τον πατέρα και προπονητή του Απόστολο. Ο Έλληνας τενίστας έχει μάθει τον πρώτο του αντίπαλο, ο οποίος θα είναι ο Ιγνάσιο Μπουσέ.
Στο πλευρό του 27χρονου Έλληνα θα βρίσκονται άτομα από την ακαδημία Μουράτογλου, όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τις προπονήσεις του Στέφανου Τσιτσιπά. Υπενθυμίζεται πως αυτή η κίνηση έρχεται μετά από τις δηλώσεις του Νο.87 στον κόσμο αναφορικά με το διάλειμμα που ήθελε από τον πατέρα του.
Παραμένει άγνωστο το εάν ο Απόστολος Τσιτσιπάς θ' ακολουθήσει τον γιο του στο Wimbeldon την επόμενη εβδομάδα.
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Welcome back!! @stefanos 🎾 pic.twitter.com/iezJuT9aCO— Mallorca Championships (@MallorcaChamps) June 18, 2026
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