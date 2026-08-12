Με το βλέμμα στο βάθρο Σίσκος και Μάρκος στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού

Ο Απόστολος Σίσκος και ο Δημήτρης Μάρκος αγωνίζονται στους τελικούς του Ευρωπαϊκού, με την Ελλάδα να κυνηγά το πρώτο της μετάλλιο στο Παρίσι.

Την πρώτη της μεγάλη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού αναζητά την Τετάρτη (12/8) η Ελλάδα, με τον Απόστολο Σίσκο και τον Δημήτρη Μάρκο να αγωνίζονται στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

Ο Σίσκος θα πέσει στις 19:40 στον τελικό των 200μ. ύπτιο, από τη διαδρομή 5, έχοντας σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό με 1:54.06. Ο 21χρονος πρωταθλητής είναι ένα από τα φαβορί για το βάθρο, με τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος να αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο για το χρυσό, μετά το εντυπωσιακό 1:52.30 στον ημιτελικό. Τσέικα και Μιτιούκοφ είναι οι δύο αθλητές που αναμένεται να τον απειλήσουν περισσότερο.

Στις 21:03, ο Δημήτρης Μάρκος θα αγωνιστεί στον τελικό των 800μ. ελεύθερο, από τη διαδρομή 2. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς στον προκριματικό σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47.26. Η μάχη για το μετάλλιο είναι δύσκολη, με τον Γερμανό Γιοχάνες Λίμπμαν, τον Σβεν Σβαρτς, τον Ολυμπιονίκη Ντάνιελ Γουίφεν και τους Ούγγρους Σάρκανι και Ρασόφσκι να συνθέτουν έναν πολύ δυνατό τελικό.

Στους πρωινούς προκριματικούς θα αγωνιστούν ακόμη πέντε Έλληνες. Ο Βαγγέλης Ντούμας και ο Μάριος Ζαφειρόπουλος στα 200μ. πρόσθιο, η Ελένη Αντωνιάδου στα 50μ. ύπτιο και οι Ιάσων Ρούτουλας και Κωνσταντίνος Στάμου στα 100μ. πεταλούδα θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όλα τα βλέμματα, πάντως, θα είναι στραμμένα το βράδυ στους δύο ελληνικούς τελικούς, με τον Σίσκο και τον Μάρκο να κυνηγούν το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Πρωινοί προκριματικοί – Τετάρτη 12/8

10:57 – 100μ. πεταλούδα: Ιάσων Ρούτουλας (2η σειρά, διαδρομή 5)

11:02 – 100μ. πεταλούδα: Κωνσταντίνος Στάμου (4η σειρά, διαδρομή 7)

11:17 – 50μ. ύπτιο: Ελένη Αντωνιάδου (2η σειρά, διαδρομή 6)

11:40 – 200μ. πρόσθιο: Μάριος Ζαφειρόπουλος (4η σειρά, διαδρομή 8)

11:44 – 200μ. πρόσθιο: Βαγγέλης Ντούμας (5η σειρά, διαδρομή 1)

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