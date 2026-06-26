Η Νορβηγία κατεβαίνει με πολλές αλλαγές για το τελευταίο ματς των ομίλων απέναντι στη Γαλλία, η οποία συνεχίζει να στηρίζεται στα βαριά χαρτιά της.

Με την πρόκριση ήδη εξασφαλισμένη, η Νορβηγία αποφάσισε να κάνει διαχείριση δυνάμεων ενόψει των νοκ-άουτ και να ξεκουράσει τα βαριά ονόματα στο τελευταίο ματς των ομίλων απέναντι στη Γαλλία.

Χάαλαντ, Όντεγκαρντ και Σόρλοθ παρέμειναν μεταξύ άλλων στον πάγκο για τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στους Μπλε, με τον Σολμπάκεν να προχωράει σε μια σειρά αλλαγών και να δίνει φανέλα βασικού σε διαφορετικά ονόματα.

Αντίθετα, ο Ντιντιέ Ντεσάν στηρίζεται στηρίζεται σε.... γνωστά πρόσωπα και επέλεξε μια εντυπωσιακή ενδεκάδα, με επιθετική γραμμή αποτελούμενη από τους Μπαπέ, Ντούε, Ολίσε και Ντεμπελέ.

Νορβηγία: Σέλβικ, Όρσνες, Φάλτσενερμ, Όστιγκαρντ, Μπιόρκαν, Μπεργκ, Άσγκααρντ, Θόρστβεντ, Μπομπ, Σέλντερουπ, Λάρσεν

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Ερναντές, Τσουαμενί, Κονέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαπέ