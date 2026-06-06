Σάκκαρη: H κλήρωση στο Queen’s του Λονδίνου
Η Μαρία Σάκκαρη μετά το Roland Garros, μπαίνει στη σεζόν στο γρασίδι, με πρώτο σταθμό το Queen’s στο Λονδίνο, που αρχίζει τη Δευτέρα (8/6).
Το Σάββατο (6/6) έγινε η κλήρωση στο WTA 500 τουρνουά, η Σάκκαρη στη φάση των «32» θα αγωνιστεί με παίκτρια από τα προκριματικά, με τη νικήτρια να περιμένει η Έλενα Ριμπάκινα, που είναι Νο.1 στο ταμπλό.
Στο πάνω μέρος του ταμπλό βρίσκονται επίσης, η ημιφιναλίστ στο Roland Garros, Mάρτα Κόστιουκ και η Βικτόρια Εμποκό, που θα παίξει επίσης με τη Σερένα Γουίλιαμς στο διπλό γυναικών.
Η Αμάντα Ανισίμοβα είναι στο Νο.2 του ταμπλό, στο κάτω μέρος του ταμπλό ξεχωρίζουν επίσης η Μπελίντα Μπέντσιτς, η Έμμα Ραντουκάνου, η Σοράνα Κιρστέα και η Ίβα Γιόβιτς.
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