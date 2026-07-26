Ο πολύπειρος Σέρβος μεσοεπιθετικός Ντούσαν Τάντιτς θα τεθεί αντιμέτωπος του Ολυμπιακού με τη φανέλα της Ναϊμέγκεν!

Ο Ντούσαν Τάντιτς ακούστηκε ξανά για τον Ολυμπιακό στη διάρκεια της μεταγραφικής σεζόν, αλλά σύντομα θα έρθει ως αντίπαλος! Κι αυτό γιατί συμφώνησε με την προσεχή αντίπαλο των Πειραιωτών στον γ' προκριματικό γύρο του Champions League, τη Ναϊμέγκεν.

Το όνομά του έπαιξε για τη Ναϊμέγκεν πριν αρκετό διάστημα. Ο Τάντιτς είχε πολλές προτάσεις από αραβικές ομάδες με καλά χρήματα και η Ναϊμέγκεν δεν έμοιαζε να είναι προτεραιότητα. Ο Σέρβος, όμως, ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία και σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ολλανδοί η προσέγγιση της αντιπάλου του Ολυμπιακού και ο ρόλος που του παρουσιάστηκε τον έπεισε να επιλέξει την ομάδα.

Ο 37χρονος (20/11/88) Σέρβος μεσοεπιθετικός με 111 συμμετοχές και 23 γκολ έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου μέτρησε την περασμένη σεζόν 42 αγώνες, 5 γκολ και 20 ασίστ.

Ο ύψους 1,81 αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό και το 2024 με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε στο Conference League.

Ο Τάντιτς, λοιπόν, επιστρέφει έπειτα από τρία χρόνια στην αγαπημένη του Ολλανδία, όπου έκανε τεράστια καριέρα με τον Άγιαξ, στον οποία είχε 241 παιχνίδια, 105 γκολ και 112 ασίστ!

Στη Φενέρμπαχτσε σε δύο χρόνια είχε 109 ματς, 29 γκολ και 35 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμα σε Τβέντε, Βοϊβοντίνα, Σαουθάμπτον.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Τούρκος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου και στη συνέχεια αναπαρήγαγαν και τα ολλανδικά ΜΜΕ. Ο Τάντιτς φέρεται να περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στη συνέχεια το συμβόλαιό του με τη Ναϊμέγκεν. Θα δηλωθεί φυσικά και στην ευρωπαϊκή λίστα κι αναμένεται να είναι στην αποστολή για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Θα έρθει, λοιπόν, σύντομα στον Πειραιά.

Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με ώρα έναρξης στις 21:00. Ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί επί ολλανδικού εδάφους, στις 11 Αυγούστου και η σέντρα θα γίνει στις 20:30.