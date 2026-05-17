O Tσιτσιπάς πρεμιέρα το απόγευμα της Δευτέρας στη Γενεύη

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ το απόγευμα της Δευτέρας για τον 1ο γύρο στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίρνοντας wild card θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης, στην τελευταία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Roland Garros.

O 27χρονος Έλληνας παίκτης, που βρίσκεται στο Νο.82 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αρχίσει την παρουσία του στη Γενεύη με αντίπαλο τον Γάλλλο, Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ.

Το παιχνίδι ορίστηκε ως 3ο στο πρόγραμμα της Δευτέρας (18/5) στο κεντρικό κορτ κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας.

Ο Τσιτσιπάς θα παίξει για πρώτη φορά με τον Μπετσί Περικάρ, Νο.58. Ο νικητής θα περάσει στη φάση των «16» κι εκεί περιμένει ο 20χρονος Λέρνερ Τιν, Νο.2 στο ταμπλό και 21 στον κόσμο.



