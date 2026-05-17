Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και ο Στέφανος Σακκελαρίδης αρχίζουν τη Δευτέρα (18/5) τη δύσκολη προσπάθειά τους στα προκριματικά του Roland Garros.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και ο Στέφανος Σακελλαρίδης αρχίζουν τη δύσκολη προσπάθεια να περάσουν τους τρεις γύρους και να βρεθούν στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Όπεν, που ξεκινά την Κυριακή (24/5).

Η Παμαπαμιχαήλ θα μπει πρώτη στη μάχη πρόκρισης. Η παίκτρια από την Πρέβεζα, Νο.170 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει τη Λανλάνα Ταταρούντε από την Ταϊλάνδη, σε ένα παιχνίδι που θα ανοίξει το πρόγραμμα στο court 3 και θα αρχίσει στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Η Παπαμιχαήλ που επιστρέφει έπειτα από δύο χρόνια στο Roland Garros, για την 4η παρουσία της στα προκριματικά, θα αντιμετωπίσει μια παίκτρια που βρίσκεται στο Νο.99 της παγκόσμιας κατάταξης και Νο.1 στο ταμπλό των προκριματικών.



Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κάνει ντεμπούτο σε Grand Slam, λίγο αργότερα, γύρω στις 13:00, ώρα Ελλάδας θα παίξει στο court 11, με αντίπαλο τον Ιάπωνα, Σο Σιμαμπουκούρου. Ο Σακκελαρίδης, Νο.200 στον κόσμο, καλείται να αποκλείσει έναν παίκτη που βρίσκεται στο Νο.107 και είναι Νο.2 στο ταμπλό.

