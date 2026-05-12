O Γιανίκ Σίνερ δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία απέναντι στον Αντρέα Πελεγκρίνο και με νίκη 6-2, 6-3 πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά στη Ρώμη.

Τις 31 διαδοχικές νίκες σε τουρνουά Masters έφτασε ο Γιανίκ Σίνερ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε του Αντρέα Πελεγκρίνο στη φάση των "16" του θεσμού και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση.

Απέναντι στον συμπατριώτη του ο Σίνερ επικράτησε σε μιάμιση ώρα. Αναμφίβολα ήταν το μεγάλο φαβορί και αυτό το επιβεβαίωσε στο court, επιτρέποντας την κατάκτηση πέντε games στον Πελεγκρίνο.

Ο Νο.1 στον κόσμο πήρε το πρώτο σετ με 6-2, πραγματοποιώντας πολύ γρήγορα δύο breaks στο σερβίς του αντιπάλου του. Αντίστοιχα, σε αριθμό breaks, έπραξε και στο δεύτερο σετ ο Σίνερ.

Σε αντίθεση με το πρώτο σετ ο Ιταλός έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του στα τελευταία service games του. Αντίπαλος του στη φάση των "8" θα είναι ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα σε Ρούμπλεφ και Μπασιλασβίλι.

Στα ματς που προηγήθηκαν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο.2 του ταμπλό, ηττήθηκε από τον Λουτσιάνο Νταρντέρι με 1-6, 7-6(10), 6-0, ενώ ο Κάσπερ Ρουντ πήρε τη νίκη κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι με 6-3, 6-1.