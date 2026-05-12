Σίνερ: Έφτασε τις 31 σερί νίκες σε Masters και ισοφάρισε τον Νόλε
Τις 31 διαδοχικές νίκες σε τουρνουά Masters έφτασε ο Γιανίκ Σίνερ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε του Αντρέα Πελεγκρίνο στη φάση των "16" του θεσμού και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση.
SINNER 31-31 DJOKOVIC.@janniksin now holds the joint-longest winning streak in Masters 1000 history! 🤯#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/u7BGS20Tvh— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2026
Απέναντι στον συμπατριώτη του ο Σίνερ επικράτησε σε μιάμιση ώρα. Αναμφίβολα ήταν το μεγάλο φαβορί και αυτό το επιβεβαίωσε στο court, επιτρέποντας την κατάκτηση πέντε games στον Πελεγκρίνο.
Ο Νο.1 στον κόσμο πήρε το πρώτο σετ με 6-2, πραγματοποιώντας πολύ γρήγορα δύο breaks στο σερβίς του αντιπάλου του. Αντίστοιχα, σε αριθμό breaks, έπραξε και στο δεύτερο σετ ο Σίνερ.
Σε αντίθεση με το πρώτο σετ ο Ιταλός έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του στα τελευταία service games του. Αντίπαλος του στη φάση των "8" θα είναι ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα σε Ρούμπλεφ και Μπασιλασβίλι.
Στα ματς που προηγήθηκαν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο.2 του ταμπλό, ηττήθηκε από τον Λουτσιάνο Νταρντέρι με 1-6, 7-6(10), 6-0, ενώ ο Κάσπερ Ρουντ πήρε τη νίκη κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι με 6-3, 6-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.