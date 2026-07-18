Τη Δευτέρα θα βγουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν του ΠΑΟΚ, τα οποία αφορούν την τελευταία χρονιά στην Τούμπα με την υπάρχουσα μορφή.

Ιδιαίτερη θα είναι η σεζόν 2026/27 για τον ΠΑΟΚ καθώς αποτελεί την τελευταία στο γήπεδο της Τούμπας με την υπάρχουσα μορφή καθώς με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Φωλιά του Αετού.

Ο Δικέφαλος έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια διαρκείας θα ξεκινήσουν να είναι στη διάθεση του κόσμου από τη Δευτέρα (20/07) και θα είναι ενόψει της τελευταίας σεζόν στο ιστορικό γήπεδο αλλά με φόντο το μέλλον.

Αναλυτικά:

«Τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζον 2026-27, η οποία είναι μια σεζόν, που σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, που μπαίνει στη νέα εποχή.

Είναι μια χρονιά που έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα είναι η τελευταία μας στην Τούμπα με την σημερινή της μορφή.

Ο στόχος αυτό το καλοκαίρι είναι να δημιουργήσουμε μια ακόμη πιο δυνατή σχέση ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο και σ΄ αυτό το πλαίσιο κινείται η φιλοσοφία μας για τα εισιτήρια διαρκείας.

Θέλουμε ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα και να είναι συμμέτοχος σε αυτό το νέο κεφάλαιο, καθώς το αύριο θα έχει το όνομα του καθενός.

Οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας θα έχουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω προνόμια:

Στους κατόχους διαρκείας θα δοθεί έκπτωση 10% στα προϊόντα της μπουτίκ. Έκπτωση σε προϊόντα χορηγών μας. Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες.

Και επίσης οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας την τελευταία χρονιά της Τουμπας σε συνδυασμό με την παρουσία τους και τα επόμενα χρόνια όπου η ομάδα θα χρησιμοποιεί άλλο γήπεδο θα έχουν συντελεστή προτεραιότητας στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την πρώτη χρονιά στη Φωλια του Δικέφαλου Αετού.

Παράλληλα όμως επειδή πέρα από την αγορά εισιτηρίων διαρκείας είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους στους αγώνες της ομάδας μας ώστε η Τούμπα να είναι πάντα γεμάτη δίνουμε τα παρακάτω προνόμια.

Όσοι θα παρακολουθήσουνε όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ θα έχουν την επόμενη σεζον έκπτωση 15% στην ανανέωση του εισιτηρίου τους ενώ θα μπουν και σε κλήρωση για 50 δωρεάν εισιτήρια στην επόμενη σεζόν.

Όσοι θα παρακολουθήσουνε τουλάχιστον το 80% των αγώνων θα έχουν έκπτωση 10% στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης σεζόν.

Η τελευταία χρονιά μας στην Τούμπα δεν είναι μια απλή σεζόν. Είναι ένα ιστορικό ταξίδι που θέλουμε να το ζήσουμε όλοι μαζί σε ένα γεμάτο γήπεδο, με ενότητα και στήριξη σε μια ομάδα, που από τη φύση της πρωταγωνιστεί».