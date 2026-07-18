Μεξικάνικα δημοσιεύματα αναφέρουν πως η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι έχει μπει στην τελική της ευθεία.

Όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της. Μάλιστα όπως αναφέρει η «La Razon de Mexico» ο χαφ της ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο Κερέταρο του Μεξικού, εκεί όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά του τεστ και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησης.

Μόλις ολοκληρωθούν και οι τελικές διαδικασίες, ο ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει στο Μοντερέι τις επόμενες ημέρες για να ενσωματωθεί στην προπόνηση του συλλόγου υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα.

Ο άλλοτε τεχνικός της Ένωσης φέρεται να ζήτησε την απόκτηση του Πινέδα από την αρχή του μεταγραφικού παζαριού, καθώς θεωρεί τον Ορμπελίν ως ένα βασικό κομμάτι για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδας.

⚽ Todo parece indicar que Orbelín Pineda estaría muy cerca de convertirse oficialmente en nuevo jugador de Rayados de Monterrey; esto se sabe 👇🏻🧐 https://t.co/qhGi0sOZ16 July 17, 2026

Συμβόλαιο από... χρυσάφι

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει μία αδερφική σχέση με τον 30χρόνο μέσο. Άλλωστε ο Πινέδα ήρθε στην ΑΕΚ έπειτα από δική του εισήγηση, ενώ πριν από αυτό είχαν συνεργαστεί μαζί και στην Τσίβας, όπου κέρδισαν την Liga MX, το Copa MX, το Supercopa MX και το Champions League της CONCACAF.

Τώρα οι δύο άνδρες θα επανενωθούν στην Μοντερέι με τους Ραγιάδος να πληρώνουν... χρυσή τη μεταγραφή του. Αρχικά θα καταβάλουν στην Ένωση 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον ίδιο το παίκτη προσέφεραν συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Από την πλευρά της, η πρόταση της ΑΕΚ στον Μεξικανό διεθνή άγγιζε τα 2 εκατομμύρια ευρώ συν τα όποια μπόνους, όμως οι πίεσεις από το οικογενειακό περιβάλλον του παίκτη σε συνδυασμό με την καλύτερη οικονομική πρόταση ώθησαν τον Πινέδα να επιστρέψει στην πατρίδα του.