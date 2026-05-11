Ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει ακάθεκτος το νικηφόρο σερί του, επικρατώντας με 6-2, 6-0 του Αλεξέι Ποπίριν για τη φάση των "32" του τουρνουά στη Ρώμη.

Όντας πλέον ο μόνος τενίστας, ο οποίος έχει 25-0 σερί στα πρώτα πέντε τουρνουά Masters της σεζόν, ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε με 6-2, 6-0 επί του Αλεξέι Ποπίριν. Ο Ιταλός τενίστας κυριάρχησε εντός μίας ώρας και επτά λεπτών για τη φάση των "32" και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

Jannik Sinner becomes the first man in history to go 25-0 in the first 5 Masters 1000 events of the season.



Η αναμέτρηση, όπως αποδεικνύει και το επιμέρους σκορ στα σετ, δεν χρήζει μεγάλης ανάλυσης. Ο Νο.1 του κόσμου επέτρεψε δύο games στον αντίπαλό του στο πρώτο σετ και εντός 40 λεπτών πήρε το προβάδισμα στα σετ με 6-2.

Αν το πρώτο σετ θεωρήθηκε ανταγωνιστικό τότε το δεύτερο ήταν μονόλογος. Ο Γιανίκ Σίνερ έπιασε εξαιρετικό ρυθμό και χωρίς ν' αφήσει περιθώρια πέτυχε bagel (6-0) απέναντι στον Ποπίριν για να πάρει τη νίκη και να προκριθεί στη φάση των "16" του τουρνουά στη Ρώμη.

Jannik Sinner just beat Alexei Popyrin 6-2, 6-0 to win his *30th* consecutive Masters 1000 match 🤯



Now, @janniksin and @djokernole are the only two men to win at least 30 Masters matches in a row.



He next looks to equal Novak's all-time record of 31 consecutive wins 👀… pic.twitter.com/z0YYEF9HZn — Tennis Channel (@TennisChannel) May 11, 2026

Εκεί, ο Ιταλός θ' αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του, Αντρέα Πελεγκρίνο. Ο Νο.155 του κόσμου πήρε μία τεράστια νίκη επί του Φράνσις Τιάφο με 7-6(8), 6-1 για να πανηγυρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.