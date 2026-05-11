Σίνερ: «Σίφουνας» κόντρα στον Ποπίριν και πρόκριση στους "16"

Ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει ακάθεκτος το νικηφόρο σερί του, επικρατώντας με 6-2, 6-0 του Αλεξέι Ποπίριν για τη φάση των "32" του τουρνουά στη Ρώμη.

Όντας πλέον ο μόνος τενίστας, ο οποίος έχει 25-0 σερί στα πρώτα πέντε τουρνουά Masters της σεζόν, ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε με 6-2, 6-0 επί του Αλεξέι Ποπίριν. Ο Ιταλός τενίστας κυριάρχησε εντός μίας ώρας και επτά λεπτών για τη φάση των "32" και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

Η αναμέτρηση, όπως αποδεικνύει και το επιμέρους σκορ στα σετ, δεν χρήζει μεγάλης ανάλυσης. Ο Νο.1 του κόσμου επέτρεψε δύο games στον αντίπαλό του στο πρώτο σετ και εντός 40 λεπτών πήρε το προβάδισμα στα σετ με 6-2.

Αν το πρώτο σετ θεωρήθηκε ανταγωνιστικό τότε το δεύτερο ήταν μονόλογος. Ο Γιανίκ Σίνερ έπιασε εξαιρετικό ρυθμό και χωρίς ν' αφήσει περιθώρια πέτυχε bagel (6-0) απέναντι στον Ποπίριν για να πάρει τη νίκη και να προκριθεί στη φάση των "16" του τουρνουά στη Ρώμη.

 

Εκεί, ο Ιταλός θ' αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του, Αντρέα Πελεγκρίνο. Ο Νο.155 του κόσμου πήρε μία τεράστια νίκη επί του Φράνσις Τιάφο με 7-6(8), 6-1 για να πανηγυρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

@Photo credits: Associated Press
     

