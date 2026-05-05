Για τον ρόλο των γονιών του κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σχολιάζοντας τη συνεργασία του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στη Ρώμη για τη συμμετοχή του στο τουρνουά της ιταλικής πόλης, έχοντας μάθει την κλήρωσή του. Πριν την πρεμιέρα του στο θεσμό, ο Έλληνας τενίστας μίλησε για την ύπαρξη των γονιών του στο box του, κάνοντας το δικό του σχόλιο για τη συνεργασία του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός τενίστας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει κοντά του τον πατέρα και τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Τόνισε, μάλιστα, πως κάποιες φορές έχει ανάγκη από μία «νέα φωνή».

Παράλληλα έκανε λόγο για τη γνώση της μητέρας της πάνω στο τένις και το πόσο διαφέρει από τη... ματιά του πατέρα του. Τέλος έκανε ένα σχόλιο για τη συνεργασία του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, χωρίς να τον κατονομάσει.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

«Έχω δουλέψει με προπονητές. Είχα πάντα ανοιχτό μυαλό για να ακούσω κάτι καινούργιο ή μια διαφορετική οπτική, πέρα από τον πατέρα μου. Εκείνος είναι κάποιος που μερικές φορές επαναλαμβάνει πράγματα και εγώ ακούω τα ίδια ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια στο tour. Οπότε, κάποιες στιγμές χρειάζομαι μια φρέσκια, νέα φωνή.

Αυτό που λειτούργησε καλύτερα για μένα είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Η μητέρα μου έχει γνώση του παιχνιδιού, έχει υπάρξει επαγγελματίας παίκτρια και βλέπει το τένις λίγο διαφορετικά από τον πατέρα μου.

Τους βρίσκω και τους δύο πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες να έχω δίπλα μου, αλλά ειλικρινά το απολαμβάνω περισσότερο και νιώθω πιο ελεύθερος όταν είμαι με την οικογένειά μου.

Το να έχεις έναν προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slam δεν εγγυάται απαραίτητα τίποτα».