Τσιτσιπάς: Το βίντεο με τους γονείς του που έχει γίνει viral, η μητέρα του μπαίνει στην προπόνηση και ο πατέρας του λέει να πάει πίσω!
Ένα βίντεο από προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά έχει γίνει viral. Πρωταγωνιστές στο εν λόγω βίντεο είναι για μια ακόμη φορά οι γονείς του... που έχουν απασχολήσει τα ΜΜΕ ουκ ολίγες φορές.
Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η μητέρα του Έλληνα τενίστα φαίνεται να μπαίνει στην προπόνηση του, δινοντάς του οδηγίες... που ως παλαία τενίστρια θέλει να πει στο γιό της. Ωστόσο ο πατέρας του, που είναι και προπονητής του ξανά θέλησε να ρίξει τους... τόνους και να την βγάλει από το κορτ.
Να θυμίσουμε πως στον τελευταίο αγώνα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε υπερπροσπάθεια απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, έχασε δύο διαδοχικά match points στο 3ο σετ, με τον Νορβηγό να φθάνει στην πρόκριση με 2-1 σετ και στα προημιτελικά στο Μasters της Μαδρίτης....
Cuando uno ve este vídeo puede entender algunas de las cosas que le pasan a Tsitsipas.— José Morón (@jmgmoron) April 30, 2026
Su madre, metida de lleno en el entrenamiento, diciendo cosas, mientras su padre le dice que se calle y le deje.
Mientras, Stefanos intenta entrenar 😰 pic.twitter.com/fXmUPmORoo
