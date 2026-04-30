Χάμος έχει γίνει στα social media με video με του γονείς του Στέφανου Τσιτσιπά σε προπόνηση του.

Ένα βίντεο από προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά έχει γίνει viral. Πρωταγωνιστές στο εν λόγω βίντεο είναι για μια ακόμη φορά οι γονείς του... που έχουν απασχολήσει τα ΜΜΕ ουκ ολίγες φορές.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η μητέρα του Έλληνα τενίστα φαίνεται να μπαίνει στην προπόνηση του, δινοντάς του οδηγίες... που ως παλαία τενίστρια θέλει να πει στο γιό της. Ωστόσο ο πατέρας του, που είναι και προπονητής του ξανά θέλησε να ρίξει τους... τόνους και να την βγάλει από το κορτ.

Να θυμίσουμε πως στον τελευταίο αγώνα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε υπερπροσπάθεια απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, έχασε δύο διαδοχικά match points στο 3ο σετ, με τον Νορβηγό να φθάνει στην πρόκριση με 2-1 σετ και στα προημιτελικά στο Μasters της Μαδρίτης....