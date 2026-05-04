Τσιτσιπάς: Δύσκολη κλήρωση στη Ρώμη
Λίγο μετά την κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Ρώμης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε και τους δικούς του αντιπάλους στον ιταλικό θεσμό, όπου η κληρωτίδα ήταν αρκετά... απαιτητική μαζί του.
Ο Έλληνας τενίστας στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης θα βρεθεί απέναντι στον Τόμας Μάτσαχ, κόντρα στον οποίο είχε ηττηθεί στα τέσσερα σετ στο φετινό Australian Open. Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρει απέναντί του τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στον δεύτερο γύρο.
Στον τρίτο γύρο, ο Κορεντίν Μουτέ μοιάζει να είναι ο πιθανότερος αντίπαλος, ενώ ο Φλάβιο Κομπόλι ενδέχεται να είναι ο τενίστας που θα περιμένει στον τέταρτο γύρο. Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ και Γιανίκ Σίνερ είναι οι επικρατέστεροι αντίπαλοι για τα προημιτελικά και ημιτελικά αντίστοιχα.
Δείτε ΕπίσηςΤσιτσιπάς: Το βίντεο με τους γονείς του που έχει γίνει viral, η μητέρα του μπαίνει στην προπόνηση και ο πατέρας του λέει να πάει πίσω!
Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά το τουρνουά στο Indian Wells.
🚨 OFFICIEL ! Le tableau du Masters 1000 de Rome 🇮🇹— Jeu Blanc (@JeuBlanc_off) May 4, 2026
Partie haute : Sinner, Auger-Aliassime, Shelton, Medvedev
Partie basse : Zverev, Djokovic, Musetti, De Minaur
Qui succèdera au blessé Alcaraz ? pic.twitter.com/S9MzCpYhze
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.