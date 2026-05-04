Τους πιθανούς του αντιπάλους και το μονοπάτι του στο τουρνουά της Ρώμης έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κλήρωση της Δευτέρας (4/5).

Λίγο μετά την κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Ρώμης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε και τους δικούς του αντιπάλους στον ιταλικό θεσμό, όπου η κληρωτίδα ήταν αρκετά... απαιτητική μαζί του.

Ο Έλληνας τενίστας στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης θα βρεθεί απέναντι στον Τόμας Μάτσαχ, κόντρα στον οποίο είχε ηττηθεί στα τέσσερα σετ στο φετινό Australian Open. Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρει απέναντί του τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στον δεύτερο γύρο.

Στον τρίτο γύρο, ο Κορεντίν Μουτέ μοιάζει να είναι ο πιθανότερος αντίπαλος, ενώ ο Φλάβιο Κομπόλι ενδέχεται να είναι ο τενίστας που θα περιμένει στον τέταρτο γύρο. Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ και Γιανίκ Σίνερ είναι οι επικρατέστεροι αντίπαλοι για τα προημιτελικά και ημιτελικά αντίστοιχα.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά το τουρνουά στο Indian Wells.