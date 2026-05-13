Πάνω από 15 λεπτά αναμένεται να διαρκέσει ο τελικός του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη FIFA να τον μετατρέπει σε... Super Bowl.

Διαφορετικός προβλέπεται να είναι ο τελικός του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσι. Όπως αναφέρει το Athletic, η FIFA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνει χρήση του αγωνιστικού χώρου για το σόου που θα λάβει χώρα στο ημίχρονο, το οποίο μάλιστα αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από το κλασικό 15λεπτο!

Το 2025, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων είχε στηθεί ειδική σκηνή στην κερκίδα, με Doja Cat, J Balvin και Tems να εμφανίζονται, με την ανάπαυλα τότε να φτάνει τα 24 λεπτά. Φέτος, η Παγκόσμια Ομοσπονδία φαίνεται πως κινείται σε αντίστοιχο μοτίβο, με τους τηλεοπτικούς φορείς που έχουν τα δικαιώματα του θεσμού να αναμένεται να ενημερωθούν σχετικά την Πέμπτη (14/5).

Το σχετικό δημοσίευμα τονίζει πως η χρήση του τερέν για το σόου θυμίζει τα αντίστοιχα που γίνονται κάθε χρόνο στο Super Bowl, με τη FIFA στο μεταξύ να αρνείται να σχολιάσει το οτιδήποτε μέχρι να έρθουν οι ανακοινώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κρις Μάρτιν των Coldplay θα επιμεληθεί τη ζωντανή εμφάνιση του ημιχρόνου, δίχως να είναι γνωστό εάν θα εμφανιστεί ο ίδιος.