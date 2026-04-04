Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο για τη συμμετοχή του στο 1000άρι χωμάτινο τουρνουά. Ο Έλληνας τενίστας πέραν τη συμμετοχής του στο μονό θα λάβει μέρος και στο ταμπλό του διπλού, έχοντας παρτενέρ τον αδερφό του Παύλο.

Τα δύο αδέρφια αποτελέσουν για πρώτη φορά ομάδα σε τουρνουά και στον πρώτο γύρο θ' αντιμετωπίσουν τους Γκίδο Αντρεότσι (Αργεντινή)/Μανουέλ Γκινάρ (Γαλλία), οι οποίοι είναι στο Νο.8 του ταμπλό και νικητές στο πρόσφατο τουρνουά του Indian Wells.

Οι νικητές της αναμέτρησης θα βρεθούν αντιμέτωποι είτε με το ζευγάρι των Ζίζου Μπεργκς και Γιανίκ Σίνερ, είτε με το ζευγάρι των Τόμας Μάτσαχ και Κάσπερ Ρουντ στη φάση των "16" του τουρνουά.

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναμένεται τις επόμενες ημέρες να παίξει για το ταμπλό του μονού. Εκεί, θ' αντιμετωπίσει τον Φρανσίσκο Σερούντολο στον πρώτο γύρο του θεσμού.