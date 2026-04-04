Τσιτσιπάς: «Υπάρχουν αθλητές στο tour που δεν με χαιρετούν»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τον κοινωνικό του κύκλο στο tour της ATP, αποκαλύπτοντας πως αρκετοί αθλητές δεν τον χαιρετούν όταν περνούν από δίπλα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχοντας μάθει την κλήρωσή του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, προέβη σε δηλώσεις στη βρετανική The Times. Ο Έλληνας τενίστας μίλησε για τις σχέσεις τους με τους άλλους αθλητές του tour, τονίζοντας πως αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες.

Για την ακρίβεια ο 27χρονος αθλητής τόνισε πως πολλές φορές είναι μοναχικός, λέγοντας πως το να κάνεις φίλους στο tour είναι αρκετά δύσκολο. Αναφέρθηκε στη Μαρία Σάκκαρη, με την οπία περνάει αρκετό χρόνο όταν τα τουρνουά βρίσκονται στην ίδια πόλη, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα ώστε να είναι και ο ίδιος πιο κοινωνικός.

Κατέληξε να λέει πως παρά το γεγονός ότι είναι ευγενικός με όλους υπάρχουν παίκτες που περνούν από δίπλα του και δεν τον χαιρετούν καθόλου.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

«Είναι εύκολο να κάνεις φίλους στο Tour όταν είσαι από τη Γαλλία ή την Ισπανία, γιατί είστε πολλοί από την ίδια χώρα και πιθανότατα μεγαλώσατε παίζοντας στα ίδια τουρνουά. Αν υπήρχαν περισσότεροι Έλληνες, θα ήταν αλλιώς. Είναι πολύ σπάνιο να δεις παίκτες από διαφορετικές χώρες να είναι πραγματικοί φίλοι. Γι’ αυτό είμαι μοναχικός. Δεν έχω μια κοινότητα. Έχω τη Μαρία (σ.σ. Σάκκαρη), που είναι η μοναδική Ελληνίδα, περνάω χρόνο μαζί της στα τουρνουά, αλλά μέχρι εκεί.

Είμαι ευγενικός με όλους. Δεν έχω λόγο να είμαι αγενής ή ψυχρός. Υπάρχουν παίκτες που περνούν και δεν με χαιρετούν, αλλά τι να κάνουμε. Δεν ξέρω αν τους ενοχλώ ή αν απλώς έχουν κακή διάθεση. Πάντως είναι δύσκολο να κάνεις φίλους μεταξύ των παικτών. Είναι σαν να κρατούν ένα μυστικό».