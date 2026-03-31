Σακελλαρίδης: Ιστορική πρώτη νίκη σε τουρνουά της ATP
Μετά το εκπληκτικό απόλυτο στα προκριματικά του τουρνουά στο Βουκουρέστι, ο Στέφανος Σακελλαρίδης με μία τεράστια εμφάνιση πραγματοποίησε την πρώτη του νίκη σε τουρνουά της ATP. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στον πρώτο γύρο του θεσμού επί του Γιάν Τσοΐνσκι με 6-3, 6-4 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.
Ο 21χρονος τενίστας θα βρεθεί στη φάση των "16" του τουρνουά της Ρουμανίας, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Φαμπιάν Μαροζάν, ο οποίος είναι Νο.3 στο ταμπλό.
Στο πρώτο σετ, ο Έλληνας αθλητής ήρθε αντιμέτωπος με τριπλό break point, το οποίο κατάφερε να σβήσει. Ό,τι δεν πέτυχε ο Βρετανός το κατάφερε ο Σακελλαρίδης, ο οποίος με break έβαλε τις βάσεις στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-3 για να πάρει προβάδισμα.
Στο δεύτερο σετ, ο Νο.2 Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 3-0 στο σετ. Ωστόσο έκανε τη δική του αντεπίθεση και με 5-0 σερί έφτασε ένα game μακριά από τη νίκη. Στο 10ο game, με τις μπάλες στα χέρια ο νεαρός κράτησε το σερβίς του και με 6-4 κατέκτησε το δεύτερο σετ και πανηγύρισε τη νίκη.
