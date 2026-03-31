Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε το απόλυτο στα προκριματικά του τουρνουά στο Βουκουρέστι και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση στο Βουκουρέστι, όπου στο τουρνουά της πόλης κατάφερε να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό. Με δύο νίκες σε ισάριθμα μας, ο νεαρός τενίστας θα συνεχίσει την πορεία του στο 250άρι τουρνουά της Ρουμανίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νο.2 τενίστας στην Ελλάδα κατάφερε να πάρει μία πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Ντίμιταρ Κουζμάνοφ. Ο Σακελλαρίδης έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα και πολύ σύντομα βρέθηκε να προηγείται με 5-2, μέχρι να του χαλάσει τα... σχέδια η κακοκαιρία.

Το ματς διεκόπη προσωρινά και με την επιστροφή των δύο αθλητών στο court ο Έλληνας τενίστας έκανε το 6-3 για να κατακτήσει το σετ και να πάρει κεφάλι στην αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του θεσμού στο Βουκουρέστι.

Στο δεύτερο σετ, αμφότεροι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση πίσω από το σερβίς τους. Άντεξαν στις απειλές για break και έτσι το σετ οδηγήθηκε σε tie-break. Εκεί, ο Σακελλαρίδης πήρε πολύ νωρίς το προβάδισμα (3-0), το οποίο διατήρησε στην τελική ευθεία του tie-break. Τότε, ο Κουζμάνοφ κατάφερε να ισοφαρίσει (6-6), ωστόσο ο Έλληνας τενίστας με σερί 2-0 έκλεισε ακόμη ένα σετ το οποίο του έδωσε και τη νίκη.

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γιαν Τσόινσκι στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Βουκουρέστι. Όποιος πάρει την πρόκριση από την αναμέτρηση αυτή θα παίξει στον δεύτερο γύρο απέναντι στο Νο.3 του ταμπλό, Φάμπιαν Μαροζάν.