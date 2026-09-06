Δύο χρυσά κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στην πόλη Κρούζιτσα της Πολωνίας.

Τρία μετάλλια, εκ των οποίων δύο χρυσά κι ένα χάλκινο, αλλά και τρεις 4ες θέσεις ήταν ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στην Κρούζιτσα της Πολωνίας

Μετά το παγκόσμιο στο Ντούισμπουργκ οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν τη νίκη στο μεγάλο τελικό με χρόνο 6:53.49 αφήνοντας 2ο το πλήρωμα της Ρουμανίας (6:58.44) και 3ο αυτό της Γαλλίας (7:07.02)

Ακόμα ένα χρυσό πρόσθεσαν στη συλλογή τους οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου. Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο Ντούισμπουργκ πήραν τη πρώτη θέση και στο Ευρωπαϊκό Κ23 στο διπλό ελ. βαρών τερματίζοντας σε 8:03.41 αφήνοντας στη 2η θέση τη Γερμανία (8:14. 59) και στη 3η την Ιταλία (8:37.46).

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Νίκος Χωλόπουλος στον τελικό του σκιφ στο δυο τα φετινά του μετάλλια μετά το ασημένιο στο Παγκόσμιο.

Ο Χωλόπουλος τερμάτισε σε 7:31.42, πίσω από τον Κροάτη Ταλάγια που πήρε το χρυσό σε 7:22.18 και τον Σουηδό Κάλστρομ που πήρε το ασημένιο σε 7:26.20.

Για λίγα δέκατα του δευτερολέπτου έχασε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελ βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης, τερμάτισε 4ος στο Ευρωπαϊκό Κ23 με χρόνο 7:43.46 ενώ τη 3η θέση πήρε ο Λετονός Λάσα με χρόνο 7:43.11

Την 4η θέση στον τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Κ23 κατέλαβαν οι Βάλια Λυκομήτρου-Έλενα Διαβάτη τερματίζοντας σε 7:50.84.

Η Λυκομήτρου μαζί με τον Χατζηαυγουστίδη αγωνίστηκαν και στο διπλό μεικτό όπου κι εκεί παρά την πρώτη τους επίσημη κούρσα κατέκτησαν την 4η θέση με χρόνο 7:14.95 Λιγότερα