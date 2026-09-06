Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Τα highlights του ματς (vid)
Το «τραίνο» του Παναιτωλικού... παρέσυρε (και) τον Λεβαδειακό! Ο Τίτορμος επικράτησε με 2-0 στην έδρα των Βοιωτών, έκανε το 3Χ3 στη Stoiximan Super League και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα του Χαραλάμπους παρέμεινε στο μηδέν.
Στο 77ο λεπτό ο Εστεμπάν άνοιξε στα δεξιά στον Οπόκου, ο οποίος με φοβερό σουτ μέσα από την περιοχή «τίναξε» τα δίχτυα των γηπεδούχων για το 0-1.
Οι Αγρινιώτες θα μπορούσαν να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους στο 83ο λεπτό, όταν ο Μπάσι έβγαλε σε θέση βολής τον Άλεξιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με διαγώνιο σουτ.
Εν τέλει το δεύτερο γκολ του Παναιτωλικού ήρθε στο 90+4'. Ο Αποστολόπουλος έβγαλε υπέροχη βαθιά μπαλιά προς τον Οπόκου, ο οποίος απέφυγε τον Τσιβελεκίδη και τον Άνακερ και πλάσαρε σε κενή εστία για το τελικό 0-2
Τα highlights του Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
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