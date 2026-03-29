Σάκκαρη: Η Mπαντόσα πιθανή πρώτη αντίπαλος στο Τσάρλεστον

H Mαρία Σάκκαρη περνά χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο στο WTA 500άρι του Τσάρλεστον κι εκεί θα αντιμετωπίσει την Πάουλα Μπαντόσα ή παίκτρια από τα προκριματικά.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει για τελευταίο σταθμό στη φετινή της εαρινή περιοδεία στις ΗΠΑ το Τσάρλεστον και το WTA 500άρι τουρνουά που ξεκινά τη Δευτέρα (30/3) στην πόλη της Νότιας Καρολίνα.

Η Ελληνίδα παίκτρια, Νο.10 στο ταμπλό, έμαθε το μονοπάτι της στο τουρνουά, περνά χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο, εκεί όπου πιθανή της αντίπαλος είναι η Πάουλα Μπαντόσα.

Η Ισπανίδα, που προσπαθεί να επανέλθει από τα προβλήματα τραυματισμών κι έχει κατρακυλήσει στο Νο.100, θα αγωνιστεί στον 1ο γύρο με παίκτρια από τα προκριματικά.

Aν καταφέρει και περάσει, θα συναντήσει τη Σάκκαρη για 4η φορά στο tour και πρώτη μετά την Πρωτομαγιά του 2023 και τον 4ο γύρο του Όπεν της Μαδρίτης, που είχε βρει νικήτρια τη Σάκκαρη με 6-4, 6-4.

Σε περίπτωση νίκης και στο Τσάρλεστον, πιθανή αντίπαλος για τη Σάκκαρη στον 3ο γύρο είναι η Άννα Καλίνσκαγια και στα προημιτελικά η Αλίσια Παρκς από την οποία ηττήθηκε στο Miami Open, η Ίβα Γιόβιτς και η Μπιάνκα Αντρέσκου.

Η κάτοχος του τίτλου Τζέσικα Πεγκούλα, η Σάκκαρη τη συναντά στα ημιτελικά, είναι Νο.1 στο ταμπλό, ενώ στο κάτω μέρος του, Νο.2 είναι η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα και Νο.3 η Μπελίντα Μπέντσιτς.

