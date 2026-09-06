Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Καθαρό πέναλτι», η θέση του Δικεφάλου για τη φάση του Εντιαγέ

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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Καθαρό πέναλτι», η θέση του Δικεφάλου για τη φάση του Εντιαγέ

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Η αντίδραση του επίσημου ΠΑΟΚ για τη φάση του Εντιαγέ.

Στο 34' ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν στον Σερίφ Εντιαγέ.

Ο φορ του Δικεφάλου γύρισε το σώμα του και ο Ολλανδός στόπερ τον πίεσε, ενώ υπήρξε επαφή του αριστερού του ποδιού με το δεξί του Σενεγαλέζου επιθετικού.

Ο Τσβάιερ έδειξε κόρνερ και ούτε το VAR είχε άλλη άποψη.

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Ο διευθυντής επικοινωνίας του ΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης ανέβασε βίντεο με τη φάση στα social media κι ανέφερε: «Καθαρό πέναλτι! Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας».

 

@Photo credits: INTIME
     

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