Τσιτσιπάς: «Το ταξίδι της επιστροφής συνεχίζεται, τα λέμε στο Μόντε Κάρλο»

Η ιδιαίτερη ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά πριν από τo ταξίδι από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη για τη χωμάτινη περίοδο αγώνων.

Η φετινή περιοδεία για τον Στέφανο Τσιτσιπά στα Masters των ΗΠΑ, είχαν μια αναλαμπή, τη νίκη επί του Άλεξ ντε Μινόρ στον 2ο γύρο του Miami Οpen.

Αρχικά ήταν ο πρόωρος αποκλεισμός από τον Ντένις Σαποβάλοφ στο Indian Wells και η τελευταία άσχημη εντύπωση που έφερε η ήττα από τον Αρτουρ Φις στον 3ο γύρο του Miami Open.

Ο 27χρονος παίκτης, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.49 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν χάνει την πίστη του.

Επιστρέφει στην Ευρώπη προκειμένου να προετοιμαστεί για τη χωμάτινη περίοδο αγώνων, με πρώτο σταθμό το Μasters του Μόντε Κάρλο, που ξεκινά στις 5 Απριλίου.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Χ, όπου σημειώνει: «Παίρνοντας τα θετικά από το Μαϊάμι και προχωρώντας στη χωμάτινη γήπεδο πεινασμένος και με φρέσκο ​​μυαλό. Το ταξίδι της επιστροφής συνεχίζεται, τα λέμε στο Μόντε Κάρλο».

Taking the positives out of Miami and moving on to clay hungry and with a fresher mind.



The journey back continues, see you in Monte-Carlo 🇲🇨 pic.twitter.com/Bw9s7fhVs6 March 23, 2026

Στο αγαπημένο του Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς έχει γράψει ιστορία, κατακτώντας τον τίτλο το 2021, το 2022 και το 2024, ενώ πέρυσι αποκλείστηκε στα τρία σετ στα προημιτελικά από τον Λορέντσο Μουζέτι.